video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى قلنديا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:43 م
إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى قلنديا قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب فلسطينيان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب تشييع جثمان الشهيد محمد دار عدوان (23 عاما)، فى مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمركبات المارة فى الشارع الرئيسى ما أدى إلى إصابة طفل وشاب.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت الطفل الذى أصيب بالرصاص المطاطى برأسه، والشاب الآخر الذى أصيب فى فخذه خلال المواجهات فى قلنديا، إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت فجر اليوم، الشاب دار عدوان (23 عاما)، وأصابت ثلاثة آخرين خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين فى الضفة الغربية

قوات االاحتلال

اسرائيل

قلنديا

مخيم قلنديا

القدس




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة