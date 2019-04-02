إصابة طبيب أسنان ببتر بقدمه وذراعه إثر سقوطه من قطار المنصورة بالمحلة

أصيب طبيب أسنان مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة، ببتر بإحدى قدميه وذراعه إثر سقوطه من قطار المنصورة طنطا، وتم نقله لمستشفى القصر العينى فى حالة حرجة، وتم إجراء عملية البتر من فوق الركبة بقدمه اليسرى، وذراعه الأيمن من عند الكتف، وتم وضعه بغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العينى، تحت الملاحظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بسقوط الطبيب المذكور من قطار المنصورة طنطا، وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه.

وأكد الدكتور فتحى فايد أمين عام نقابة الإسنان بالغربية، أنه تم فتح حساب لجمع التبرعات له، لتسفيره للخارج للعلاج، وتركيب أجهزة تعويضية.