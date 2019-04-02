إزالة 245 حالة تعدى على 18 فدانا بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة أزالت 245 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 18 فدان و20 قيراط و14 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التى نظمتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية على مستوى مراكز المنيا، فى الفترة من 1 وحتى 31 مارس الماضى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح المهندس أبو الخير مصطفى مديرمديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين تعدى بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و12 سهم ، و68 حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة فدان و10قيراط و6سهم، و36حالة بمركز بنى مزار بمساحة فدان و4سهم، و 48حالة بسمالوط بمساحة فدان و14 قيراط و17سهم ، وحالتين بمركز المنيا بمساحة 12 سهم،و20حالة فى أبوقرقاص بمساحة 16 قيراط و 20سهم ، و41 حالة بملوى بمساحة 13فدان و2قيراط و5 سهم ، و 20 حالة بديرمواس بمساحة 13 قيراط و4 سهم ، بالإضافة إلى 8حالات إصلاح زراعى بمساحة 8 قيراط و6 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.