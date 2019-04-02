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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:53 م
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إزالة إشغالات وتركمات القمامة من كوبرى كوم أمبو

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:30 م
إزالة إشغالات وتركمات القمامة من كوبرى كوم أمبو كوبرى سلم المشاة بوسط المدينة أسوان
أسوان - ندى سليم
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أكد أحمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بأنه جارى العمل على تطوير وتأهيل كوبرى سلم المشاة بوسط المدينة، والتى تتضمن تكثيف جهود النظافة العامة ورفع تركمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات حول مدخل ومخارج الكوبرى مع تحرير المحاضر اللازمة تجاه أى مخالفات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات ورفع كفاءة الإضاءة بالكوبرى والمنطقة المحيطة لضمان تسهيل حركة المواطنين والأهالى بالشكل المطلوب، لافتاً بأن ذلك يتوازى مع قيام الهيئة العامة للسكة الحديد بإستكمال إنشاء سور بمحطة كوم أمبو حفاظاً على حياه السادة المواطنين والحد من العبور المخالف على قضبان السكة الحديد

كما أوضح رئيس مدينة كوم أمبو، بأنه بالتنسيق مع مسئول الأمن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فقد تم تخصيص 6 إفراد يقومون بالتناوب لتوفير خدمات التأمين المطلوبة لنفق المشاة بكوم أمبو .

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بضرورة إستكمال أعمال التطوير والتجميل بمختلف القطاعات على مستوى جميع المراكز والمدن لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة العريقة

 

 

 


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