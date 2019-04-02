أوكرانيا تعلن النتائج النهائية لفرز أصوات الخارج.. وتقدم بوروشينكو بـ38.93%

كييف (أ ش أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، فرز جميع أصوات الناخبين ضمن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى الخارج.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن اللجنة قولها - عبر موقعها الإلكترونى - "إن الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو حصل على النسبة الأكبر من الأصوات بواقع 38.93%، وجاء فولوديمير زيلينسكى فى المركز الثانى بواقع 26.01%، فيما احتل أناتولى هريتسينكو المركز الثالث بـ10.64%".

وأضافت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية أن أكثر من 55 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات فى مختلف دول العالم.