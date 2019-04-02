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أوكرانيا تعلن النتائج النهائية لفرز أصوات الخارج.. وتقدم بوروشينكو بـ38.93%

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:54 م
أوكرانيا تعلن النتائج النهائية لفرز أصوات الخارج.. وتقدم بوروشينكو بـ38.93% انتخابات أوكرانيا
كييف (أ ش أ)
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، فرز جميع أصوات الناخبين ضمن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى الخارج.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن اللجنة قولها - عبر موقعها الإلكترونى - "إن الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو حصل على النسبة الأكبر من الأصوات بواقع 38.93%، وجاء فولوديمير زيلينسكى فى المركز الثانى بواقع 26.01%، فيما احتل أناتولى هريتسينكو المركز الثالث بـ10.64%".

وأضافت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية أن أكثر من 55 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات فى مختلف دول العالم.

 


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