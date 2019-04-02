video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف كفر الشيح تحتفل بليلة الإسراء والمعراج

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:56 م
أوقاف كفر الشيح تحتفل بليلة الإسراء والمعراج الشيخ سعد الفقى وكيل أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

يشهد أوقاف كفر الشيخ الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مساء اليوم الثلاثاء،عقب صلاة المغرب، بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ.

أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الدكتور إسماعيل حمدى عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ سيشهد احتفال المديرية بذكرى الإسراء والمعراج، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بحضور عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأضاف الفقى، يتضمن برنامج الإحتفال تلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل قارئ الإذاعة والتليفزيون وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ويقدم الحفل الشيخ عطا بسيونى مدير الدعوة بالمديرية، وسيتناول فى كلمة يلقيها عن رحلة الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسراء والمعراج 2019 .. تعرف على أقوال العلماء واختلافهم حول توقيتها

الأوقاف: صيام ليلة "الإسراء والمعراج" ليس فرضا ولم يذكر فى أحاديث النبى

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج

صلاة المغرب

اوقاف كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مسجد الزهور




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة