أوقاف كفر الشيح تحتفل بليلة الإسراء والمعراج

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد أوقاف كفر الشيخ الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مساء اليوم الثلاثاء،عقب صلاة المغرب، بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ.

أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الدكتور إسماعيل حمدى عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ سيشهد احتفال المديرية بذكرى الإسراء والمعراج، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بحضور عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأضاف الفقى، يتضمن برنامج الإحتفال تلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل قارئ الإذاعة والتليفزيون وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ويقدم الحفل الشيخ عطا بسيونى مدير الدعوة بالمديرية، وسيتناول فى كلمة يلقيها عن رحلة الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة .