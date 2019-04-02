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أوابك: 430 ألف برميل نفط ارتفاعا فى استهلاك الكويت فى الفترة بين 1995 و2018

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:59 ص
أوابك: 430 ألف برميل نفط ارتفاعا فى استهلاك الكويت فى الفترة بين 1995 و2018 النفط _ أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الكويت، شهد ارتفاعا بنحو 430 ألف برميل مكافئ نفط يوميا خلال الفترة بين 1995 و2018.

وأوضحت (أوابك) - فى دراسة أصدرتها اليوم الثلاثاء بعنوان (تطور استهلاك الطاقة الأولية فى الكويت وآفاقه المستقبلية) - أن إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الكويت، ارتفع من  278.5  ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 1995، إلى 711 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 2018، بمعدل نمو سنوى بلغ 4.2%.

وأشارت إلى أن هناك عدة ملاحظات توصلت إليها الدراسة، أهمها تجاوز معدل نمو إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الكويت، لمعدلات النمو فى الدول الأعضاء بمنظمة (أوابك) خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى حصة الكويت من إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الدول الأعضاء، من 5% فقط عام 1995، إلى 5.2% عام 2018.

وتابعت أن معدل نمو إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الكويت، تخطى معدلات نموها السكانى خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهلاك الفرد فيها من 51.9 برميل مكافئ نفط عام 1995، إلى 58.2 برميل مكافئ نفط عام 2018، بالإضافة إلى تجاوز معدلات النمو السنوية لاستهلاك مصادر الطاقة الأولية، لمعدلات النمو السنوية لإنتاجها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلى للطاقة إلى إجمالى الإنتاج فى الكويت من 12.1% عام 1995 إلى 21% عام 2018.

ولفتت (أوابك) إلى أن الاعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي، وتواضع مساهمة الطاقات الأخرى، يعتبر من السمات الأساسية لاستهلاك مصادر الطاقة الأولية فى الكويت؛ حيث شكل النفط والغاز الطبيعى نسبة تراوحت بين 99.7%، إلى 100% من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة خلال الفترة بين بين عامى 1995 و 2018.

وحول ما يشكله الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة فى الكويت، أكدت الدراسة إن الغاز الطبيعى يعد المصدر الأول للطاقة فى الكويت؛ حيث تقدر حصته بنحو 52.9% من إجمالى الطاقة المستهلكة عام 2018، فى حين تقدر حصة النفط بنحو 46.8% من إجمالى الطاقة المستهلكة فى الكويت خلال نفس العام.

وأوضحت الدراسة، التى أعدتها (أوبك)، أن معدل النمو المركب لإجمالى السكان فى الكويت، بلغ خلال الفترة بين 1995 و2018، نحو 3.6%، فى حين بلغ معدل النمو المركب لإجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية، نحو 4.2% خلال ذات الفترة، وهو ما يعنى أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة الأولية، إلى عدد السكان بالكويت، تبلغ نحو 1.2%، ما يعنى أن نمو السكان بمعدل 1%، يؤدى إلى نمو إجمالى استهلاك مصادر الطاقة الأولية بمعدل 1.2.%


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