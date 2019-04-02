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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 – 4 – 2019 فى مصر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:13 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 – 4 – 2019 فى مصر الذهب أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 – 4 – 2019 بعد انخفاضها أمس بقيمة 3 جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 627 جنيها للجرام حتى الآن.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

 عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام.

 

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب  سجل 5016 جنيها.

 

أوقية الذهب: 1287 دولار.

 

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن تراجع الذهب فى مصر خلال التعاملات أمس جاء عقب تراجع أوقية الذهب لتنخفض من 1296 دولار إلى 1290 دولار فى ظل تعافى الدولار والأسهم، والأوقية واصلت التراجع اليوم، لكنها لم تؤثر حتي الآن على الأسعار في مصر لتستقر الأوقية عند 1287دولار.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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