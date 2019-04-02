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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-4-2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:11 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-4-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 829.701 مليار جنيه.  

 

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 829.701 مليار جنيه.  
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.44%، والعرب على 7.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.56%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 155.7 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 15166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19181 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

 

صانع السوق

أصدر محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 487 لسنة 2019 بشأن تعديل المادتين 3،6 من قرار رقم 3 لسنة 2019، بشأن قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
 
 
وكان محمد فريد رئيس البورصة، أصدر يوم 6 يناير، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.
 
ويساهم مقترح إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 
وضعت إدارة البورصة المصرية، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعرى بين العروض والطلبات الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.
 
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن نشاط صانع السوق يهدف أن يساهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتى يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن البورصة عملت على دراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.

 

مصر الجديدة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع 44 قطعة أرض، وأراضى فيلات خلال مزاد علنى.
 
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بيع 40 قطعة أرض خلال مزاد علنى على مساحات تتراوح من 300 متر مربع إلى 1740.86 متر مربع فى المجاورة الخامسة بمنطقة الشيراتون فى القاهرة، كما سيتم بيع 3 قطع أراضى فيلات على مساحات ما بين 260 متر مربع إلى 360 متر مربع، وأرض عمارة بمساحة 1450 متر مربع.
 
 
 

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