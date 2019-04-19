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611 لجنة فرعية و522 مركزا انتخابيا تستقبل 2 مليون و621 ألف ناخب بالمنوفية

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:59 م
611 لجنة فرعية و522 مركزا انتخابيا تستقبل 2 مليون و621 ألف ناخب بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أنهت محافظة المنوفية ، جاهزية المحافظة للمشاركة في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 والمقرر إجرائها أيام 20/21/22 من إبريل الحالي وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير عملية الإستفتاء علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين ،حيث تستقبل اللجان الإنتخابية  2 مليون و621 ألف ناخب علي مستوي المحافظة يدلون بأصواتهم في 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركز إنتخابى .

وأكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ،على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح عملية الإستفتاء علي التعديلات الدستورية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر عملية الاستفتاء ، وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد.

 

 

 


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