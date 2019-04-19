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5 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" و10 شوادر للحوم والأسماك بالقليوبية.. تعرف على الأماكن

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:00 ص
5 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" و10 شوادر للحوم والأسماك بالقليوبية.. تعرف على الأماكن معرض سوبر ماركت أهلا رمضان - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أنهت محافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال التجهيز لمعارض رمضان والشوادر التى توفر السلع الغذائية بأحياء وقرى المحافظة بأسعار مناسبة بهدف رفع العبء عن المواطنين، ومنع غلاء الأسعار، وكذلك العمل على تعدد المعارض والمنافذ حرصًا على تقديم خدمة مميزة.

وفى هذا السياق أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية لتوفير العارضين فى معارض سلع "سوبر ماركت أهلا رمضان"، حيث تتكفل الغرفة التجارية بتكاليف إنشاء المعارض المقامة سنويًا، على أن توفر المحافظة الأرض التى سيقام عليها المعرض، بالإضافة إلى ترشيح وتوفير التجار وإلزامهم بعرض السلع بأسعار مخفضة وعدم المغالاة.

وأوضح "الصباحي" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 5 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، جاءت بمدن بنها بحديقة الطفل أمام الملك فاروق، وطوخ أمام مجمع المدارس، والقناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة العمالية، وقليوب بجوار النادى الرياضي، لبيع السلع الغذائية، حيث قدم رؤساء أحياء المحافظة والمراكز والمدن عدة مقترحات بأماكن لإنشاء معارض للسلع بها، ويتم حاليًا وضع خطة لإنشاء هذه المعارض قبل حلول الشهر الكريم، إلى جانب إنشاء 10 شوادر لبيع اللحوم والأسماك والخضراوات.

وأضاف، أن الهدف من تلك المعارض والشوادر توفير كل السلع بمختلف أنواعها، ما يؤثر على خفض الأسعار بشكل عام فى المحافظة، كما سيتم تكثيف عدد منافذ اليوم الواحد المتنقلة بالقرى والمدن لتوفير السلع للمواطنين.

 

 


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