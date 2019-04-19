2 مليون ناخب يشاركون غدا فى الاستفتاء على الدستور بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج غدا السبت ، أول أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر لها الإنتهاء يوم الاثنين القادم طبقا لإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات ويصل أعدد من الناخبين طبقا للمقيدين بكشوف الهيئة الوطنية للإنتخابات 2 مليون و977 و18 ناخب وناخبة موزعين داخل 716 مركزا إنتخابيا بإجمالى 787 لجنة إنتخابية على مستوى المحافظة.

وأنهت محافظة سوهاج كافة الإستعدادات الخاصة بعملية الإستفتاء وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل وتيسير سير عملية الاستفتاء، والمتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة بالاستفتاء مع انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بصفة دائمة.

أما مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير الأمن ، فقد قامت بتوزيع كافة القوات لتأمين العملية الإنتحابية وتم تعقيم وتمشيط محيط اللجان وخلق حرم أمن أمام كل لجنة بالإضافة إلى دعم اللجان بقوات فض الشغب كما أستفادة مديرية الأمن من منظومة مراقبة الكاميرات بالميادين والشوراع فى عملية متابعة حركة الشوارع وأماكن التكدس المرورى من أجل التسهيل على المواطنين فى الوصول إلى لجانهم الإنتخابية بسهولة ويسر.

وعلى جانبا أخر حصل " اليوم السابع " على عدد المراكز الإنتخابية واللجان الإنتخابية داخل الدوائر الإنتخابية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 18 دائرة أنتخابية ففى قسم أول سوهاج بلغ عدد المراكز الإنتخابية 13 مركز إنتخابيا وعدد اللجان 20 لجنة إنتخابية وبلغ عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 100977 ناخبا وناخبة.

وفى دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بلغ عدد المراكز الإنتخابية 16 مركزا إنتخابيا وعدد اللجان 18 لجنة إنتخابية وعدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 86778 ناخب وناخبه.

وفى دائرة قسم شرطة جرجا بلغ عدد المراكز الإنتخابية 13 مركزا إنتخابيا وعدد اللجان الفرعية 20 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 96111 ناخب وناخبة.

وفى قسم شرطة طهطا بلغ عدد المراكز الإنتخابية 18 مركزا إنتخابيا وعدد اللجان الفرعية 20 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 95318 ناحب وناخبة.

وفى دائرة قسم شرطة الكوثر بلغ عدد المراكز الإنتخابية مركزا واحدا فقط وعدد اللجان الفرعية لجنة فرعية واحدة وعدد المقيد بالجداول الإنتخابية 384 ناخب وناخبة.

وفى دائرة مركز شرطة سوهاج بلغ عدد المراكز الإنتخابية 68 مركز إنتخابيا وعدد اللجان الفرعية 71 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 267720 ناخبا وناخبة.

وفى دائرة مركز شرطة البلينا بلغ عدد المراكز الإنتخابية 49 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان 69 لجنة إنتخابية وإجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 312267 ناخب وناخبه.

وفى دائرة مركز شرطة أخميم بلغ عدد المراكز الإنتخابية 56 مركز إنتخابية وعدد اللجان الفرعية 62 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 226317 ناخب وناخبة.

وفى دائرة مركز شرطة جرجا بلغ عدد المراكز الإنتخابية 49 مركز إنتخابيا وعدد اللجان الفرعية 53 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 209516 ناخب وناخبه.

وفى دائرة مركز شرطة المنشاه بلغ عدد المراكز الإنتخابية 55 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الفرعية اللجان الفرعية 60 لجنة فرعية وبلغ إجمالى عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 248116 ناخب وناخبة.

وفى دائرة مركز شرطة جهينة بلغ عدد المراكز الإنتخابية 42 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرة 45 لجنة فرعية وبلغ عدد إجمالى المقيدين بالجداول الإنتخابية 151561 ناخب وناخبه.

وفى دائرة ساقلته بلغ عدد المراكز الإنتخابية 44 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الفرعية 59 لجنة فرعية وبلغ إجمالى عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 122491 ناخب وناخبه.

وفى دائرة مركز دار السلام بلغ عدد المراكز الإنتخابية 57 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الفرعية 59 لجنة فرعية وبلغ عدد إجمالى المقيدين بالجداول الإنتخابية 246498 ناخب وناخبه.

وفى دائرة مركز المراغة بلغ عدد المراكز الإنتخابية 68 مركز إنتخابيا وبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية 71 لجنة فرعية وبلغ عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 233914 ناخب وناخبه.

وبدائرة مركز طما بلغ عدد المراكز الإنتخابية 74 مركز إنتخابية وبلغ عدد اللجان الفرعية 77 لجنة فرعية وبلغ إجمالى عدد المقيدين 246424 ناخب وناخبه.

وبدائرة مركز طهطا بلغ عدد المراكز الإنتخابية 55 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الإنتخابية 56 لجنة إنتخابية وبلغ عدد المقيد بالجداول الإنتخابية 180079 ناخب وناخبة.

وبدائرة مركز شرطة العسيرات بلغ عدد المراكز الإنتخابية 27 مركز إنتخابيا وبلغ عدد اللجان الفرعية 29 لجنة فرعية وبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية 29 لجنة فرعية وإجمالى عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية 110430 ناخب وناخبة.

وبدائرة جزيرة شندويل بلغ عدد المراكز الإنتخابية 11 مركز إنتخابيا وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية وعدد المقيد بالجداول الإنتخابية 42107 ناخب وناخبة.