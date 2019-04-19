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10 معلومات عن أكبر محطة مياه للشرب بالقليوبية قبل دخولها الخدمة.. تعرف عليها

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:00 ص
10 معلومات عن أكبر محطة مياه للشرب بالقليوبية قبل دخولها الخدمة.. تعرف عليها محطة مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تسعى الدولة حاليًا للانتهاء من المشروعات العملاقة التي من شأنها تقديم خدمة جيدة للمواطن، والتأكيد على قدرتها في خوض تلك المشروعات بسواعد أبنائها، وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول أكبر محطة لمياه الشرب بالقليوبية بمدينة سرياقوس بالخانكة، والتى على وشك التشغيل التجريبي لبدء دخولها الرسمي للخدمة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:.

1-            المحطة تنتج 145 ألف م3/ يوم.

2-            تعمل المحطة بنظام المرشح الرملى الديناميكي الـ"dynasand filter".

3-             تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه.

4-             بلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 95% للأعمال المدنية، و90% للأعمال الكهروميكانيكية.

5-             سيتم التشغيل التجريبى للمحطة يوم 30/4/2019، وإعلان دخولها الرسمي للخدمة نهاية يونيو المقبل.

6-            المحطة مقامة على مساحة إجمالية 10.5 فدان بسرياقوس بالخانكة

7-            بلغ إجمالى عدد العاملين بالمشروع 700 عامل ما بين مهندس وعامل وفنى.

8-            نظام الـ"dynasand filter"، أو مرشح الرمل الديناميكى، الذى تعمل من خلاله المحطة، سيكون أول مرة يتم العمل به فى مصر.

9-             يتميز نظام الـ"dynasand filter" أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه به يكون أقل 20% من إنتاج المتر المكعب فى المحطات التقليدية.

10-     نسبة فاقد المياه بهذا النظام تتراوح ما بين 6: 8%، أى أقل من المحطات التقليدية التى تصل نسبتها إلى 15: 20%.

 


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