10 معلومات عن أكبر محطة مياه للشرب بالقليوبية قبل دخولها الخدمة.. تعرف عليها

1- المحطة تنتج 145 ألف م3/ يوم.

2- تعمل المحطة بنظام المرشح الرملى الديناميكي الـ"dynasand filter".

3- تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه.

4- بلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 95% للأعمال المدنية، و90% للأعمال الكهروميكانيكية.

5- سيتم التشغيل التجريبى للمحطة يوم 30/4/2019، وإعلان دخولها الرسمي للخدمة نهاية يونيو المقبل.

6- المحطة مقامة على مساحة إجمالية 10.5 فدان بسرياقوس بالخانكة

7- بلغ إجمالى عدد العاملين بالمشروع 700 عامل ما بين مهندس وعامل وفنى.

8- نظام الـ"dynasand filter"، أو مرشح الرمل الديناميكى، الذى تعمل من خلاله المحطة، سيكون أول مرة يتم العمل به فى مصر.

9- يتميز نظام الـ"dynasand filter" أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه به يكون أقل 20% من إنتاج المتر المكعب فى المحطات التقليدية.

10- نسبة فاقد المياه بهذا النظام تتراوح ما بين 6: 8%، أى أقل من المحطات التقليدية التى تصل نسبتها إلى 15: 20%.