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يبلغ من العمر 90 عاماً.. أكبر ناخب يصوت فى استفتاء الدستور باليونان

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:53 ص
يبلغ من العمر 90 عاماً.. أكبر ناخب يصوت فى استفتاء الدستور باليونان المصري ذو الـ 90 عاما خلال التصويت
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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حرص الوافد المصرى ذو الـ 90 عاما فى اليونان على التوجه لمقر السفارة المصرية للإدلاء بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية الذى يجرى فى مقر البعثة هناك برئاسة السفيرمحمد فريد منيب.

 

وكانت قد فتحت السفارة المصرية فى اليونان، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لليونان.

 

وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية باليونان لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفير محمد فريد منيب.

 

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ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


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