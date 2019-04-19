وكيل تعليم دمياط: مدارس دمياط جاهزه ومهيأة للاستقبال الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تابع اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المدارس التى بها استراحات ولجان للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من غرفة العمليات التي تم تشكيلها وفي انعقاد دائم منذ أمس الخميس ومستمرة في عملها حتى نهاية أيام الإستفتاء.

وأكد سويلم أن تعليم دمياط يشارك ب216 مدرسة بها لجان من اصل 225 لجنة عامة علي مستوى المحافظة وأن المديرية والإدارات التعليمية والمدارس إنتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تنطلق غداً السبت 20 من أبريل وحتى الاثنين 22 أبريل ولمدة 3 أيام، مضيفا انه شدد على مديري الإدارات التعليمية ومسؤلي الامن بضرورة المتابعة المستمرة على كافة اللجان للإطمئنان على مدى جاهزيتها وتوفير اى نواقص.

وأضاف "وكيل الوزارة" انه تم التاكيد على تواجد مدير المدرسة ومعاون له وعامل بداخل كل مدرسة خلال فترة الاستفتاء وازالة جميع الاشغالات التي داخل او بالقرب من المدارس وتوفير وسائل الاتصال وتوفير الاستراحات الخاصة بالحراسة الأمنية وتجهيزها والتاكيد على صلاحية دورات المياة ومراجعة كفاءة الانارة مع توفير الإضاءة البديلة وكافة المستلزمات الخاصة بهذا الشأن إلى جانب ظهور جميع المدارس التي بها لجان للتصويت بمظهر مشرف لاستقبال المواطنين وإتاحة أماكن للانتظار وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه على ثقة كاملة بخروج جميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديرية للإدلاء برأيهم والمشاركة الإيجابية، مشيرا إلى انه قام بعقد مؤتمرات لحثهم علي النزول والمشاركة بجميع الإدارات التعليمية وان رجال وسيدات التربية والتعليم وأسرهم يعلمون جيدا حقوقهم السياسية ووعدوه بالمشاركة أثناء تلك المؤتمرات.

وعلى جانب اخر اكد سويلم أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط تابعت أعمال تجهيز المقار الإنتخابية إستعداداً لعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية بعددا من المدارس بنطاق مدينة دمياط كان منها "النصر الإعدادية والمنتزة الاعدادية و مدارس الثانوية العسكرية، الشرباصى الابتدائية، النيل الإعدادية و اللوزى الثانوية بنات".

تأكدت المحافظ من جاهزية تلك اللجان و متابعة النظافة فى محيط وداخل المقرات ووجهت بتجهيز كافة التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوى القدرات الخاصة للمشاركة في أداء حقوقهم الدستورية بكل سهولة ويسر وكذا منع تواجد السيارات بمحيط اللجان.

وأكدت المحافظ على تضافر كافة الجهود لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة ومساعدة الناخبين وتوفير المناخ المناسب لهم للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.