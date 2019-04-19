وكيل أوقاف الأقصر: 40 مسجدًا مخصصًا للاعتكاف فى شهر رمضان

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل أوقاف الأقصر، بأنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل العام والدعوى بمديرية أوقاف الأقصر، تمت مناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك مع مديرى الإدارات التابعة للمديرية وهى إدارات "إسنا واصفون وكومير والنمسا وأرمنت والطود وبندر الأقصر والبياضية والزينية والقرنة".

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بعد اللقاء جارٍ اعتماد أكثر من 40 مسجدًا للاعتكاف من قبل الوزارة، وجارٍ اعتماد أكثر من 45 ساحة معدة لصلاة عيد الفطر من قبل الوزارة، وكذلك يجرى إقامة 80 ندوة كبرى يومى الأحد والخميس من كل أسبوع بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة 20 أمسية كبرى تعقد كل يوم ثلاثاء على مستوى المساجد بالمحافظة، وإقامة 19100 خاطرة رمضانية خلال هذا الشهر الفضيل، وإقامة 3820 قافلة دعوية كل يوم إثنين بعد صلاه العصر خلال الشهر الفضيل، و3820 درس راحة كل يوم أربعاء بعد صلاة العصر خلال الشهر الفضيل، وإقامة والإشراف على 5 مسابقات قرآنية كبرى خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تقرر إقامة 20 ملتقى فكريًا بمعدل 240 ندوة أسبوعيًا وبمعدل 960 ندوة خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 40 مدرسة قرآنية على مستوى المحافظة يرتادها المئات من الطلبة لحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى بعض النشاطات الرمضانية الأخرى.