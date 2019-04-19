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الجمعة، 19 أبريل 2019 10:48 م
خالد صلاح
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وزير خارجية صربيا يؤكد عدم فرض بلاده أى عقوبات على روسيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:19 م
وزير خارجية صربيا يؤكد عدم فرض بلاده أى عقوبات على روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الصربى إيفيتسا داتشيتش، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتخذ أى تدابير تقييدية ضد روسيا على الرغم من الضغوط التى تُمارس ضد بلجراد

وقال داتشيتش ، فى تصريحات خاصة إلى صحيفة (إزفيستيا) الروسية ، "إن الصداقة بين روسيا وصربيا تقليدية بالفعل ، وعلاقاتنا الآن تقوم على مستوى التعاون الاستراتيجى ، ولذلك فإن صربيا لم ولن تفرض أى عقوبات أو تتخذ أى تدابير تقييدية ضد روسيا، على الرغم من الضغط الذى يُمارس على صربيا". 


وشدد على أن خطط صربيا بأن تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبى لن تعوق تطور العلاقات مع روسيا ، لافتًا إلى أن روسيا تساعد بلاده فى الدفاع عن مصالحها الوطنية ، وأضاف "سيكون من الخطأ، وهذا أقل ما يُقال ، أن نسلك مسار دول الغرب فى فرض العقوبات".


وكان وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف أعلن ، فى وقت سابق ، أن دول الغرب تمارس ضغوطًا على صربيا ، مُشيرًا إلى أن بلجراد تقاوم تلك الضغوط وتنتهج سياسة خارجية مستقلة.


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