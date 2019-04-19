وزير الداخلية الفرنسى يحذر من أعمال شغب أثناء احتجاجات السترات الصفراء

رويترز

حذر وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب فى احتجاجات السترات الصفراء غدا السبت، الذى سيكون السبت الـ23 من الاحتجاج، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات فى محيط كاتدرائية نوتردام التى أتت النيران على جزء كبير منها.

يأتى ذلك التحذير بعد أسابيع من الهدوء النسبى ومع تناقص أعداد المشاركين فى الاحتجاجات حيث ينتظر المحتجون معرفة رد الرئيس إيمانويل ماكرون على مطالبهم التى تشمل خفض الضرائب وزيادة الخدمات الحكومية.

وقال كاستانير إن جهاز المخابرات الداخلى أبلغه باحتمال عودة مثيرى الشغب لإثارة الفوضى فى باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو فى تكرار لاحتجاجات عنيفة وقعت فى 16 مارس.

وفى ذلك اليوم قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر فى شارع الشانزليزيه بالعاصمة وأضرموا النار فى مصرف مما أجبر ماكرون على قطع رحلة تزلج فى بيرنيه.

وقال كاستانير في مؤتمر صحفي "مثيرو الشغب سيعودون غدا... هدفهم المعلن تكرار (أحداث) 16 مارس... من الواضح أن مثيرى الشغب لم يتأثروا بما حدث في نوتردام".