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وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه بأبو كبير فى الشرقية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:28 م
وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه بأبو كبير فى الشرقية الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين صلاة الجمعة بمسجد خاتم المرسلين بقرية عمر بيه مركز أبو كبير محافظة الشرقية بدعوة من أهالى القرية.
 
وأدى خطبة الجمعة الشيخ احمد الصغير متحدثا عن ترك الإشاعات وان يلتزم المسلمون بأوامر الله عز وجل وضرب خطيب الجمعة مثلا عندما أمر الله تعالى  رسوله بتغيير القبلة وراح المشركون يطلقون الاشاعات ليضلوا المسلمون لكن هيهات ان يستمع لهم من أمن بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
 
وعقب الصلاة حرص المواطنين على اخذ صور تذكارية مع الوزير اثناء تقديم طلبات لمصالح خاصة بهم.
 
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