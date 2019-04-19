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الجمعة، 19 أبريل 2019 09:36 م
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وزير التربية والتعليم يدلى بصوته غدا

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:20 م
وزير التربية والتعليم يدلى بصوته غدا د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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يدلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصوته فى التعديلات الدستورية، غداً السبت، فى تمام الساعة 12:30 ظهرًا. 
 

كانت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رصدت إقبالاً من الجاليات المصرية بكافة الدول، خلال اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث رصدت الغرفة إقبال المصريين على التصويت بعدة دول في القارة الإفريقية، خصوصًا في إثيوبيا وتشاد والكاميرون والمغرب، كما رصدت الغرفة توافد الجاليات المصرية في فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان وكوريا الجنوبية و قطر وتركيا بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.

 
 
 

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