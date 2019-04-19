وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد التليفزيون فى خطاب مترجم بـ15 لغة

كتب إسماعيل رفعت

يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة خطبة الجمعة 19 أبريل 2019م، بمسجد التليفزيون بالقاهرة.

وتدور الخطبة، حول موضوع "دروس وعبر من تحويل القبلة"، وفق خطة الوزارة فى ذلك، والدعوى تجاه ديننا، وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمه.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة وهو دروس وعبر من تحويل القبلة، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وفى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

فى إطار ذلك كله بدأت الوزارة هذا الأسبوع ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة الإيطالية لتكون اللغة الخامسة عشرة فى الترجمة نتوجه منها إلى أوربا بست لغات هى: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، اليونانية، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة.