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وزيرة الهجرة: المصريون بأفغانستان حرصوا على المشاركة بالاستفتاء رغم الحالة الأمنية

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:45 م
وزيرة الهجرة: المصريون بأفغانستان حرصوا على المشاركة بالاستفتاء رغم الحالة الأمنية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أكد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج وفى كل دول العالم حريصون على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجالية المصرية فى باكستان رغم قلة عددهم والحالة الأمنية هناك كانوا حريصين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تلقت 62 استفسارا حتى الآن، ولازال المصريين يتوافدون على مقرات السفارات والقنصليات حتى الآن.

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 


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