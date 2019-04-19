وزيرة السياحة تستمع للسائحين فى معبد الكرنك وتلتقط معهم صور تذكارية

كتبت آمال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مجموعة من السائحين المتواجدين بالمعبد الآثرى، خلال جولتها بمعبد الكرنك صباح اليوم الجمعة، حيث أعربوا عن إعجابهم بما لقوه خلال زيارتهم لمصر، والجهود التى تبذلها وزارة السياحة لتنمية المقاصد السياحية المصرية، وفى نهاية اللقاء حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الوزيرة.

وتفقدت الدكتورة رانيا المشاط صباح اليوم الجمعة، بصحبة وزير الآثار الدكتور خالد العنانى والوفد الدبلوماسى المرافق بجولة فى معبد الكرنك، وذلك على هامش زيارتها للأقصر احتفالا بيوم التراث العالمى.

وشهدت الاقصر أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى احتفال وزارتا الآثار والسياحة بيوم التراث العالمى، حيث أعلنت وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وقامت بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

وشارك فى فعاليات الاحتفال سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالى وناميبيا وزيمبابوى ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافى لليونسكو فى مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.