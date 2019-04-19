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نقيب مهندسى الوادي الجديد: دربنا أعضاء لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للمزارعين

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:00 ص
نقيب مهندسى الوادي الجديد: دربنا أعضاء لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للمزارعين نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس عادل عبد الله ربوح، نقيب مهندسي محافظة الوادي الجديد، إن المحافظة مليئة بالمهندسين من أصحاب الكفاءة المميزة التى أهلتهم لتولى مناصب هامة فى العديد من الجهات، ومنهم من أصبح مالكا لشركات في العديد من التخصصات، مشيرا إلى أنه رغم صغر عدد مهندسي النقابة الفرعية، إلا أن النقابة تؤدي الكثير من الخدمات له كالكارنيه الفورى.
 
وأضاف ربوح، خلال احتفالية يوم الوفاء الخامس بمقر النقابة الفرعية بمحافظة الوادى الجديد. 
 
أن النقابة العامة للمهندسين ساعدت الفرعية في إجراء العديد من الدورات التدريبية فى مجال محطات الطاقة الشمسية، التى ساهمت فى إلمام العديد من مهندسي المحافظة بعمليات تصميم محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وأصبحوا قادرين على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمزارعين، لمساعدتهم في الزراعة. 
 
 
من ناحيتها، وجهت حنان مجدى، نائب محافظ الوادي الجديد، الشكر للمهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين، مشيرة إلى أنها خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت بطرح تجربة شباب المحافظة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السابقة، والذي كان له مردود ايجابي علي المحافظة، حيث شهدت العديد من مشروعات التنمية خلال الفترة الماضية. 
 
 
 

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