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مقتل 12 داعشيا وضبط 12 آخرين بكركوك والأنبار فى العراق

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:21 م
مقتل 12 داعشيا وضبط 12 آخرين بكركوك والأنبار فى العراق داعش
أ ش أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، مقتل 12 إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قيادات فى مدينة الحويجة بمحافظة كركوك وضبط 12 آخرين بمحافظة الأنبار.
وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الجمعة - أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من قتل 12 إرهابياً بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات بداخلها أسلحة وعتاد ومعدات مختلفة فى إحدى الوديان بالحويجة فى محافظة كركوك.. مشيرة إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت قد أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدف القطاعات الأمنية فى القضاء خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط 12 إرهابيا آخرين في عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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