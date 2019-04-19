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مصر للطيران تنقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة 3 إلى صالة 2 بمطار القاهرة

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:17 م
مصر للطيران تنقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة 3 إلى صالة 2 بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت مصر للطيران عن نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 15 مايو القادم، على أن يستمر وصول رحلات العودة من نفس النقاط إلى القاهرة إلى مبنى الركاب رقم 3 كما هو دون تغيير، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل فى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 وإجراء عمليات الصيانة بها.

 

الوجهات المشار إليها هي:

 

رحلات روما رقم MS791 و MS793

 

رحلات ميلانو رقم  MS705 و MS703

 

رحلة بودابست رقم  MS751

 

رحلة فيينا رقم MS797


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