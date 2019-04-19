مصر للطيران تنقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة 3 إلى صالة 2 بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت مصر للطيران عن نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 15 مايو القادم، على أن يستمر وصول رحلات العودة من نفس النقاط إلى القاهرة إلى مبنى الركاب رقم 3 كما هو دون تغيير، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل فى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 وإجراء عمليات الصيانة بها.

الوجهات المشار إليها هي:

رحلات روما رقم MS791 و MS793

رحلات ميلانو رقم MS705 و MS703

رحلة بودابست رقم MS751

رحلة فيينا رقم MS797