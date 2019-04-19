مصر للطيران: تسلمنا طائرتين من بوينج B787-9 من إجمالى 6 طائرات

كتب محمود عبد الغنى

أشاد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بجهود جميع العاملين بالشركة فى مرحلة التطوير الحالية لمختلف خدمات مصر للطيران، معربا عن سعادته بانضمام طائرتى بوينج B787-9 Dreamliner (طائرة الأحلام) إلى أسطول الشركة، من إجمالى 6 طائرات.

وأعلن فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن صفقة البوينج الـ6 طائرات، ستصل جميعها من مدينة سياتل الأمريكية إلى القاهرة قبل شهر أغسطس القادم، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية.

كان مطار القاهرة قد استقبل أمس طائرة الأحلام الثانية لمصر للطيران - طراز البوينج B787-9 Dreamline، المعروفة باسم الدريملاينر قادمة من مدينة سياتل الأمريكية للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.