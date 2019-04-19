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مصر تستطيع.. نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى الاستفتاء.. صور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:10 م
مصر تستطيع.. نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى الاستفتاء.. صور الدكتورة ندى مجاهد نائب رئيس جامعة البحرين
كتب محمد رضا
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أدلت الدكتورة ندى مجاهد، نائب رئيس جامعة البحرين، وإحدى نابغات مؤتمرات "مصر تستطيع"، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، داخل اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية فى المنامة، فيما يتواصل استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، على مدار أيام 19 و20 و21 أبريل.

واحتفت وزارة الهجرة، بإدلاء الدكتورة ندى مجاهد، نائب رئيس جامعة البحرين، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونشرت صورها، معلقة عليها "رواد مصر تستطيع.. عطاء لا ينتهى ودور إيجابى على كافة المستويات.. ندى مجاهد نائب رئيس جامعة البحرين وإحدى نابغات مؤتمرات مصر تستطيع.. تدلى بصوتها فى الاستفتاء بالسفارة المصرية فى المنامة".

الدكتورة ندى مجاهد نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى الاستفتاء
الدكتورة ندى مجاهد نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى الاستفتاء

 

يشار إلى أن الأسر المصرية توافدت، اليوم الجمعة، على سفارة مصر بالعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءوا برفقة أطفالهم، حاملين الأعلام المصرية.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى استفتاء الدستور
نائب رئيس جامعة البحرين تدلى بصوتها فى استفتاء الدستور

 

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


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