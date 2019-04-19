مصريون يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بتركيا وكوريا الجنوبية

شباب مصر هم ثروتها وحائط صد لها فى الداخل والخارج، فالبرغم من بعد المسافات حرص عدد من النماذج المصرية الشابة على النزول للمشاركة فى الاستفتاء فى تركيا وكوريا الجنوبية حيث لم يمنعهم بعد المسافات من أداء واجبها تجاه الوطن.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.