مصرع عجوز وإصابة شقيقين فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم

بنى سويف- أيمن لطفى

لقى عجوز مصرعه، وأصيب شقيقين صباح اليوم، فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الجديد.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامه يفيد وقوع، تصادم بين دراجتين بخاربتين أمام قريه رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف، ونتج عن الحادث مصرع عبد اللطيف عبد العزيز جهينى 74سنة ، يقيم بنى سويف،وإصابة كل من محمود عبد الحفيظ كمال24 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج - حسن عبد الحفيظ كمال 22 سنة، سحجات بالجسم، يقيمان قرية رياض باشا.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا"، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.