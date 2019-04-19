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مصرع ربة منزل بحالة تسمم ووالدها يتهم زوجها بالتسبب فى وفاتها بالمنوفية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:50 م
مصرع ربة منزل بحالة تسمم ووالدها يتهم زوجها بالتسبب فى وفاتها بالمنوفية جثه -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقيت ربة منزل بقرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعها نتيجة حالة تسمم، واتهم والد المجنى عليها زوجها بسبب الخلافات الزوجية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفي منوف العام باستقبالها س س ع م ، ربة منزل ” وتبلغ من العمر 28عام مقيمة بقرية كمشوش بمركز منوف جثة هامدة نتيجة تسمم.
 
وبسؤال والدها فلاح ويبلغ من العمر 55 عام أتهم زوجها م.ع.م.ح موظف بشركة المياة نتيجة خلافات زوجية
 
وبسوال المشكو فى حقة ، أنكر ما نسب آلية وقرر بقيام المتوفية بتناول مادة سامة على أثر مشادة كلامية بينهما لذات الخلافات، تحرر عن الواقعة محضر رقم 1781 إداري مركز منوف لسنة 2019 وجاري العرض علي النيابة.
 
 
 

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