video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار المفتى: المشاركة فى التعديلات الدستورية نوع من الشهادة

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:33 م
مستشار المفتى: المشاركة فى التعديلات الدستورية نوع من الشهادة الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المشاركة في التعديلات الدستورية أو أى استحقاق وطني أمر مطلوب ، وما يحدث الأن في بلدان حولنا رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا الوطن ، وأن كل استحقاق ينبغي المشاركة فيه للحفاظ على البلاد . 

أضاف عاشور، فى تصريحات له، أن المشاركة في التعديلات الدستورية نوعا من الشهادة ،  طالما أن  الدولة تدعو لها ، والله تعالى يقول :" واقيموا الشهادة لله" ، فابداء الرأى هى اخلاص لله تعالى، وأن يكون الرأى للحفاظ على الوطن ، وفي هذا مرضات الله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية يدين حرق 11 شخصًا على أيدى بوكو حرام فى الكاميرون

مستشار المفتى

التعديلات الدستورية

الافتاء

السودان

العراق




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة