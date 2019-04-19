مستشار المفتى: المشاركة فى التعديلات الدستورية نوع من الشهادة

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المشاركة في التعديلات الدستورية أو أى استحقاق وطني أمر مطلوب ، وما يحدث الأن في بلدان حولنا رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا الوطن ، وأن كل استحقاق ينبغي المشاركة فيه للحفاظ على البلاد .

أضاف عاشور، فى تصريحات له، أن المشاركة في التعديلات الدستورية نوعا من الشهادة ، طالما أن الدولة تدعو لها ، والله تعالى يقول :" واقيموا الشهادة لله" ، فابداء الرأى هى اخلاص لله تعالى، وأن يكون الرأى للحفاظ على الوطن ، وفي هذا مرضات الله.