مسئول يمنى يطالب الأمم المتحدة بإعلان مخطط زمنى لانسحاب الحوثيين من الحديدة

صنعاء /أ ش أ/

طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدى، اليوم الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بإعلان مخطط زمنى لبدء انسحاب مليشيا الحوثى من مدينة الحديدة.

ودعا الحميدى ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ مجلس الأمن الدولى إلى تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، وذلك عقب مرور 5 أشهر على إعلانه من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى تفاقم الوضع الإنسانى فى مدينة الحديدة، مشددا على ضرورة تحديد القوة التى ستتولى مهمة الانسحاب من المدينة.

يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى أعلن فيه المبعوث الأممى مارتن جريفيث أنه يتوقع بدء الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع.

واتهمت قوى دولية وعربية مليشيا الحوثى الانقلابية بتعمد عرقلة تنفيذ الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم.

ووفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى ستوكهولم فى ديسمبر 2018، يتعين على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى سحب القوات من مدينة الحديدة وموانئ المدينة والصليف ورأس عيسى.