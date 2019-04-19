مراكز إلكترونية بجامعة القناة للتعريف بلجان الاستفتاء على الدستور

أعلن الدكتورطارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة نظمت مجموعة من المراكز الإلكترونية لتعريف الطلاب والعاملين مقار لجان مشاركتهم في الإستفتاء وبتم متابعة ترتيب عمل هذه المراكز وأماكن توزيعها .

وأكد رئيس الجامعة، على ثقته الكاملة في وطنية وإنتماء أبناء الإسماعيلية وإقليم القناة، مشيرا إلى أن إقليم يمثل أهم ملامح تاريخ مصر، بما شهد من إنتصارات وإعادة بناء، ويشرف على أعمال تلك المراكز عضاء هيئة التدريس، بمشاركة كاملة من طلاب الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة، أن جامعة قناة السويس أستقبلت الإستفتاء على التعديلات الدستورية بتوزيع مجموعة من المطبوعات التى تحث على المشاركه وأن يكون الكل ايجابي، وأن المشاركة والإيجابية هي واجب وطني، وبناء الوطن لن يكتمل إلا بمشاركة شعب مصر.

وأضاف الدكتور رحمى، أن الجامعةأنتهت من طباعة تلك المطبوعات ونشرها وتوزيعها ومستمرون في توزيعها على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكل المتعاملين مع الجامعة من ضيوف أو متلقي خدمات كمرتادي المستشفى الجامعي، وتشمل المطبوعات المواد قبل وبعد التعديل لبيان أهمية ومنطقية التعديلات وفائدتها، كما تضمنت بيانات للحث على المشاركة، وأهمية الإيجابية، وأن المشاركة واجب يساوي الإستمرار في بناء مستقبل نتطلع إليه لمصرنا الحبيبة.