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مدير أمن المنوفية: تشكيل غرف عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:15 ص
مدير أمن المنوفية: تشكيل غرف عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أكد اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور بجميع أنحاء المحافظة، والمقرر إقامتها غدا ولمدة 3 أيام.

 

وأضاف مدير أمن المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأمين مقرات اللجان العامة والفرعية والقضاة من اليوم وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة بالإضافة إلى تأمين خطوط سير القضاة.

 

وأوضح "أبو زامل" أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة وخاصة دور العبادة وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم الدفع بمجموعات قتالية بكل مركز من مراكز المحافظة بالإضافة إلى قوات الأمن المركزى للتعامل مع مثيرى الشغب، مضيفا أن حماية كل مواطن منوفى هى مسئوليتنا، مشيرًا إلى أن أى مواطن يحاول إثارة الشغب فلا يلومن إلا نفسه.

 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر جلال، مدير إدارة الحماية المدنية على انتشار خبراء المفرقعات أمام مقرات اللجان وذلك لفحص أو التعامل مع أى جسم غريب بالإضافة إلى تأمين دور العبادات .

 

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية على انتشار سيارات الإطفاء على قرب من اللجان بجميع أنحاء المحافظة.

 

وأعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جاهزية المحافظة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والمقرر إجراؤها أيام 20/21/22 من إبريل الجارى، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير عملية الإستفتاء على مدار الساعة والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

 

وكشف محافظ المنوفية، عن مكافأة مالية للوحدة المحلية للمركز والمدينة والوحدات القروية التى تحقق أعلى نسبة تصويت تزيد عن 50% من الكتلة التصويتية فى الاستفتاء، على أن تخصص هذه الجوائز المالية للنهوض بالمشروعات الخدمية بنطاق المركز والمدينة والقرية .

 

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركزا انتخابيا .


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