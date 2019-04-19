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محمد فودة: يوم فارق فى تاريخ مصر.. نعم للتعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:24 م
محمد فودة: يوم فارق فى تاريخ مصر.. نعم للتعديلات الدستورية الإعلامى محمد فودة
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فى حياة الأمم أيام فارقة، ولحظات تكتب فيها الشعوب تاريخها ومجدها بحروف من نور، وها نحن غدا على موعد مع اطلالة جديدة نتطلع فيها نحو صياغة مرحلة جديدة من التطور والتقدم الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .
 
تخرج مصر غداً.. رجال ونساء.. شباب وشيوخ لتقول (نعم) للتعديلات الدستورية ولنبعث جميعاً رسالة قوية الى العالم نقول فيها أننا شعب يمتلك ارادة قوية ورغبة اكيدة فى استكمال مابدأه الزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطط تنموية تستهدف فى المقام الأول تغيير وجه الحياة فى المجتمع بالكامل .
 
إن التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها غداً لم تأت من فراغ وإنما هى تطور طبيعى لحالة الاستقرار المنشودة وبالتالى فإن المشاركة فيها وبشكل ايجابى تعكس بوضوح تلك الروح الوطنيه التى تدب فى القلب وتسرى فى شرايين المجتمع خاصة فى ظل ما يشهده المجتمع من تحولات سريعة ومتلاحقة تشكل فى نهاية المطاف ملامح وطن يعى جيداً أن لكل زمان متطلباته وآلياته.
 
لذا فإن الواجب الوطنى يحتم علينا ان نخرج غدا فى كل مكان على ارض مصر لنعلن على الملأ ونقول بأعلى صوت أننا شعب صامد ومتحد يقف خلف قائده ويؤاذر قيادته السياسية ويعمل جاهدا من أجل تحقيق الاستقرار وللوصول الى المكانة التى تستحقها مصر بين دول العالم .

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