محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والاستعدادات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد أن كفر الشيخ استعدت بنسبة 100%، واطمأن على جاهزية اللجان بمراكز ومدن المحافظة من خلال الإشارات اللاسلكية التى أجراها من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية المنعقدة بشكل دائم على مدار الساعة بالمراكز والمدن، بمشاركة كل الأجهزة المعنية لمراجعة الاستعدادات النهائية للمحافظة لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وربط جميع اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالفيديو كونفرنس، وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية وإنهاء كل الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتجهيز كل مقرات اللجان - الرئيسة والفرعية - من حيث النظافة، وكفاءة المرافق، والإضاءة الداخلية، والخارجية للمقرات، والمظلات، وتأمين حرم اللجان، وكراسى لذوى الاحتياجات الخاصة، ومحولات الكهرباء، ووسائل نقل لكبار السن وغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وتوفير كل سبل الإعاشة للمسئولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كل اللوجيستيات اللازمة لها، وضرورة إزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية، وتأمين حرم اللجان، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتذليل كل العقبات وحل المعوقات على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى 526 مركزا انتخابيا بـ 14 لجنة عامة و579 فرعية، بإجمالى عدد الناخبين مليونى و186 ألفا و410 ناخبين.

فيما دعا المحافظ جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان "انزل وشارك دى بلدك" بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكدا أن دور أجهزة المحافظة توفير كل اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيرا الى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن كفر الشيخ ستكون من أولى المحافظات مشاركةً بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة فى فرض الأمن وسيادة القانون، وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والعقيد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمقدم أبو الفتوح زكى مدير تراخيص المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.