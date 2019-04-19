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محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:41 م
محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات الاستفتاء على التعديلات الدستورية جانب من الجولة
سوهاج عمرو خلف
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير الامن التجهيزات النهائية للجان الانتخابية استعداداً للاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور اعتبارًا من صباح يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين المقبل.

وشملت جولة المحافظ ،  تفقد لجان مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، حيث تفقد كافة التجهيزات اللازمة لضمان سهولة قيام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ سوهاج ، على ضرورة توفير أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة سواء داخل اللجان أو خارجها، موجهاً بضرورة توفير أماكن إنتظار خاصة لكبار السن والمعاقين مع تكثيف أعمال النظافة داخل المدرسة وخارجها وإنارة الطرق المؤدية إليها.

كما تفقد المحافظ ومدير الامن أماكن المبيت المخصصة لقوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة  ، واطمأن على توافر كل سبل الراحة اللازمة لهم.

 


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