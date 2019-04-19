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محافظ دمياط تحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:22 م
محافظ دمياط تحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، أهمية المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإبداء الرأي بالتصويت، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كافة المجالات، وحفظ الاستقرار والمزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة والمجتمع عامة.
 
وشددت المحافظ، على ضرورة قيام جميع المؤسسات بدورها، بحث المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وتحريك الدافع الوطني والقومي لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة بكل القطاعات.
 
ودعت المحافظ، أهالى محافظة دمياط بالنزول إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية، خلال أيام 20، و21، و22 أبريل الجاري، كحق أساسي كفله الدستور والقانون، واتخاذ القرار الذي يكون في صالح المواطن والدولة، مؤكدة اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظة دمياط وهو ما يظهر جلياً في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات، فضلاً عن الدعم المالي الإضافي الذي سيتم ضخه في الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك لتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.
 
وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظة أنهت استعداداتها للاستفتاء بعقد اكثر من اجتماع تنسيقي بين الجهات المختلفة بالمحافظة، مؤكدة 
أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ،1016179مليون ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.
 
ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية ، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية ، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية ، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية ، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية ، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية ، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية. 
 
 
 
 

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