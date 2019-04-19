محافظ بنى سويف يتابع استعدادات غرف العمليات المركزية والرئيسية لعملية الاستفتاء

بنى سويف :هانى فتحى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اليوم الجمعة، سير منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ، واستعدادتها المكثفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بداية من غد السبت الموافق 20 أبريل الجارى لمدة 3 أيام حتى 22 من نفس الشهر، ورافقه اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات الخدمية ، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الإحتياجات المستجدة أولا بأول ، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة لرفعه على المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وتابع المحافظ جانبا مع الترتيبات النهائية لتواصل الغرفة مع غرفة مجلس الوزراء ،عن طريق" الفيديو كونفرانس"، لمتابعة عملية الاقتراع على مدار الساعة ، وشدد على اليقظة والتواصل اللحظى مع الغرفة الرئيسية بمجلس الوزاراء.

وتفقد المحافظ مستوى التجهيزات والترتيبات النهائية بالغرفة المركزية بقاعة المجلس التنفيذي ، والتي سيتم من خلالها متابعة العملية الإنتخابية بكافة المقرات والبالغ عددها 482 مقرا ، واللجان الـ 514 لجنة انتخابية فرعية وتضم ممثلين من قيادات قوات التأمين ، ومكتب المستشار العسكري ، والتنفيذيين المعنيين.

وحرص المحافظ اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الرضا شرق النيل ، على حضور جانبا من الندوة التوعوية التي بأهمية المشاركة الإيجابية والخروج بكثافة على التعديلات الدستورية من منطلق المسؤولية الوطنية ، وحب الوطن ، والتي حاضر فيها الشيخ جابر شحاته وكيل مديرية أوقاف بني سويف ، وقدم لها الشيخ عادل حيدر مدير الإرشاد بمديرية الأوفاف ، وبمشاركة الشيخ نصر منصور مدير الوعظ بالمنطقة الأزهرية ، والشيخ ابراهيم عبد المحسن رئيس المساجد بالأوقاف.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها المكثفة للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابي تحتوي على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقري بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية

وقام المحافظ أمس بتفقد المقار الانتخابية على توافر التجهيزات المطلوبة ، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة،مشددا بضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.