محافظ المنيا : المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء تعكس الوجه الحضارى لمصر

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه.

وأكد، على التواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .