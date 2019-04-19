محافظ المنيا : المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء تعكس الوجه الحضارى لمصر

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه.
وأكد، على التواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .
وشدد المحافظ ،على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الاستفتاء، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 588 مركز انتخابي بالمحافظة لاستقبال 3 مليون و361 ألف و337 ناخب بكافة المراكز التسع موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية .
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