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محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:17 م
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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تابع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية التجهيزات الإدارية الخاصة بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى ستنطلق بداية من الغد ولمدة ثلاث أيام للتأكد من الإنتهاء منها بالكامل وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية اليوم لتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى بدأها بالمرورعلى لجنة مدرسة الإمام الشافعى الرسمية للغات حيث وجه بمراجعة الإنارة باللجنة وزيادتها، وأيضاً تفقد لجنة مدرسة طنطا الفندقية ولجنة مدرسة محمد فريد.

كما تفقد محافظ محافظ الغربية لجنة مدرسة سعيد العريان الإعدادية بنين حيث وجه مديرة المدرسة بإزالة الكتابة من على جدران المدرسة وغرث ثقافة الإهتمام بالنظافة والمظهر الجمالى لدى طلاب المدرسةو إزالة صناديق القمامة من مدخل المدرسة للحفاظ على المظهر العام.

وخلال تفقد محافظ الغربية للجان تابع الإنتهاء التام من كافة الإجراءات الإدارية التى تمثلت فى توافر الإشتراطات الوقائية من الحريق بكل مركز إنتخابي وكذا سلامة أبواب كل مركز انتخابى وتزويده بقفل حديد لغلقه فى نهاية اليوم الإنتخابى وتوفير المناضد والمقاعد لأعضاء اللجنة الإنتخابية ومعاونيهم وأيضاً توفير الإضاءة الكافية مع تزويد المراكز الإنتخابية بمولدات كهربائية لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائى وتوفير كراسى متحركة لذوى القدرات الخاصة تسهيلاً عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأيضاً عمل السواتر الرملية وتمركز قوات التأمين باللجان.

ويذكر أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 3 مليون و327 ألف و350 مواطن لهم حق التصويت فى 799 لجنة فرعية بـ703 مقر إنتخابى.

كما أكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة تقوم بالمتابعة لعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية وإزالة أى عقبات قد توجد فى وقتها.

 


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