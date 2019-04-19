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محافظ الشرقية: المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم أننا شعب لديه وعى سياسى

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:51 م
محافظ الشرقية: المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم أننا شعب لديه وعى سياسى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تشجيع المواطنين بالنزول والمشاركة في التعديلات الدستورية لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته لإستكمال بناء مصر الجديدة التي نحلم بها ، مشددا على أن مصر تشهد تحولا فى تاريخها الحديث من خلال الإستحقاقات المختلفة لترسيخ  مبدأ الديمقراطية والذى من شأنه أن يساهم فى دعم واستقرار و بناء الدولة المصرية.
 
وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة التواصل مع المواطنين لزيادة الوعي لديهم بالتعديلات الدستورية وأهمية مشاركتهم في الإستفتاء الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم بحرية والمشاركة في هذا العُرس الديموقراطي  لتحقيق الإستقرار والأمن والإستمرار في إستكمال منظومة الإصلاح الإقتصادي وحماية حقوق وواجبات المواطنين .
 
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية مقار الإستفتاء لإستقبال المواطنين للمشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها أيام (  ٢٠- ٢١ - ٢٢ ) من شهر أبريل الجارى ، مؤكدآ على رؤساء المراكز  والمدن والأحياء ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية " تربية وتعليم – الشباب والرياضة – الصحة – الكهرباء " لمتابعة كافة التجهيزات اللازمة بالمواقع الإستفتائية على مستوى المحافظة سواء فى اللجان العامة أوالفرعية أو لجان الفرز .
 
أوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقوات المسلحة وقوات الأمن لإستلام مراكز ولجان التصويت وتوزيع القوات عليها، فضلا عن تجهيز أماكن مبيت القضاة، وذلك استعداداً لإستقبال المواطنين للمشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة أية إشغالات حول المراكز واللجان الإنتخابية.
 
وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد انهت استعدادتها لتجهيز المقار الإستفتائية لإستقبال ٤٢٨٤٩٨٣ مواطن ومواطنه أمام ١١٥٩ لجنة فرعية و١٠٢٧ مركز انتخابى بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك  بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية المشرفة على لجان الإستفتاء تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح عملية الإستفتاء وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفه تليق بمكانه مصر أمام دول العالم ..
 
وأصدر المحافظ ، قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة  لمتابعة استعدادات محافظة الشرقية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ومتابعة اجراءات سير عملية الاستفتاء وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة خلال فترة الإستفتاء والعمل على حل أى مشكلات قد تحدث أثناء عملية التصويت للحفاظ على انتظام سير الاستفتاء فى مناخ هادئ وديمقراطى.

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