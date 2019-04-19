محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

البحيرة - ناصر جودة

قبل ساعات قليلة على إنطلاق فعاليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية إعتباراً من صباح الغد، أكد اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة، على جاهزية كافة لجان المحافظة .

وأضاف المحافظ ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من اللجان بمركز ومدينة إيتاى البارود ، منها لجان مدارس عبد الهادى السقا الإعدادية وعزت النمر الثانوية ومدرسة إيتاى البارود الإبتدائية المشتركة.

كما زار محافظ البحيرة ، مقر اللجنة العامة لجنوب البحيرة وذلك بمحكمة إيتاى البارود للإطمئنان على سير عملية تسليم الأوراق والملفات للمستشارين والاطمئنان على حسن التنظيم وتمام الجاهزية والإستعداد .

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 مليون و 896 ألف بنسبة تصويتية تبلغ 6.36 % على مستوى الجمهورية سوف يدلون بأصواتهم فى 18 لجنة عامة و716 مركز إنتخابى و 908 لجنة فرعية.