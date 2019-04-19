محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، بشارع المصالح بمدينة الغردقة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام والمهندس ربيع إسماعيل مدير تموين البحر الأحمر، وعدد من مديري الإدارات والمديريات .

وتفقد محافظ البحر الأحمر المعرض، وجميع السلع المعروضة به، مؤكدا أن الهدف منه هو توفير الغذاء لمحدودي الدخل بأسعار تتناسب معهم، خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ، على متابعة عملية ضبط الأسعار من قبل مديرية التموين بإستمرار حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، مكلفا مسؤول بتخفيض بعض السلع عن الأسعار التي تباع ،مؤكدًا أن الهدف من إقامة هذا المنفذ هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

كما شمل المعرض بيع كرتونة رمضان بأسعار تتناسب مع الجميع حتى يتم توفير وجبات صحية متكاملة لمحدودي الدخل .