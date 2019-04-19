محافظ أسيوط يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور

أسيوط هيثم البدري

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء نبيل العزبي واللواء سيد البرعي محافظا أسيوط الاسبقين مسجد "العزبي" الكائن بجوار قنطرة الخزان على الترعة الإبراهيمية بحي شرق مدينة أسيوط بعد تغيير اسمه إلى مسجد العزبي تكريمًا وعرفانًا لجهود اللواء نبيل العزبي المحافظ الأسبق في تطوير المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد البشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية الحاليين والسابقين بالمحافظة وحشد من المواطنين.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد وسط حشد من المواطنين وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في الخطبة عن فضل شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال ، وقد استجاب فيه الله لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أن تكون قبلته للمسجد الحرام مستشهدا بقوله تعالي "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره"، كما تحدث عن العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام والانجازات التي تمت على يد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط داعيا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها تحقيق الاستقرار للوطن فيجب على المسلم أن يكون ايجابيًا دائمًا في المجتمع وأن يكون فعالًا ومعمرًا وبانيًا.

وعقب الصلاة هنأ محافظ أسيوط جموع المصلين بعيد أسيوط القومي وليلة النصف من شعبان ، كما شكر سابقيه اللواء نبيل العزبي واللواء سيد البرعي محافظا أسيوط الاسبقين على تلبيتهما الدعوة والمشاركة في عيدها القومي، مؤكداً أنهما ساهما في تنمية المحافظة والتحية واجبة لهما والاعتراف بعطائهما وجهودهما المخلصة في خدمة الوطن قائلا نحن نستكمل ما بدأوه وهذا نهج الدولة المصرية والذي نقتدي فيه بالقيادة السياسية التي تعمل بكل طاقتها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة في مصر.

ودعا نور الدين المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي الدستور بـإعتباره من أهم الاستحقاقات الوطنية والمشهد الديمقراطي الأهم الذي يمر بالبلاد في الوقت الحالي للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر وانعكس أثرها بشكل ايجابي علي حياة المواطنين.

كما تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم، بعض مقار اللجان الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء على التعديلات الدستورية استعدادًا للعرس الديمقراطي الذي سينطلق غدًا السبت بكافة محافظات الجمهورية والاطمئنان على انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الاستفتاء ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج بواسطة قوات الجيش والشرطة وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان مناشدًا جموع المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ومحمد البشير رئيس حى غرب.

حيث تفقد جاهزية لجان مدرسة الرعاية المتكاملة الإبتدائية ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات ومدرسة الثورة الإبتدائية المشتركة ومدرسة الخيرية الإسلامية الإعدادية بنين ومدرسة أحمد عرابي الإبتدائية المشتركة وتابع توفير كافة التجهيزات باللجان وتواجد قوات التأمين من القوات المسلحة وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الإنتظار.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 609 لجنة فرعية بعدد 496 مقر انتخابي بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و683 ألف و186ناخب لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشيرًا إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الاسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.

وأشار إلى إنه تم تزويد كافة اللجان بكافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان وفي مقدمتها الأسوار الخارجية وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكني للناخبين فضلًا عن توفير سيارات اسعاف متنقلة بكل مقر انتخابي وتوفير أطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم على اللجان وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمعاقين للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وتوفير فرد أمن بكل لجنة لتقديم الخدمات لكبار السن والمعاقين حرصًا على سلامتهم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بسهولة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتفقد جميع اللجان الانتخابية ومتابعتها بصفة مستمرة للوقوف على جاهزيتها وتلبية أية احتياجات ومواجهة أي طارئ مشيرًا إلى أن غرفة عمليات متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم بغرفة إدارة الازمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة غرف العمليات الفرعية بالمحافظة على مدار 24 ساع للتعامل مع أي طارئ خلال عملية الاستفتاء وإزالة أي عقبات كما تم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.