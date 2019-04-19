محافظة الغربية تنهى استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أنهت محافظة الغربية استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل السبت والأحد والاثنين وسط تأمين اللجان من جانب القوات المسلحة والشرطة داخل 703 مقرات انتخابية تضم 799 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و337 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم الاستعداد جيدًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى ستجرى تحت إشراف قضائى، حيث تم تأمين اللجان والمقرات الانتخابية ومراكز التصويت بعد تسليم اللجان للقوات المسلحة والشرطة.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية من أجل البناء واستكمال مسيرة العطاء والنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أن خروج أبناء الغربية سيكون بمثابة رسالة قوية على التلاحم والتكاتف للنهوض بالإنجازات وتحقيق حياة كريمة لأبناء الوطن.