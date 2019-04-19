مجهولون يضرمون النار فى "توراة حاييم" أكبر معهد يهودى بموسكو

كتب محمد جمال

أضرم مجهولون النار في مبنى معهد "توراة حاييم"، أكبر معهد يهودى بالعاصمة الروسية موسكو، عشية حلول عيد الفصح اليهودي، حسبما أفاد مدير الجامعة، الخاحام مويشه ليبيل.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، قال ليبيل إن مجهولين أحرقوا بالكامل مستودعا للحم الكاشير، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع في حين كان بداخل المبنى 60 شخصا من الطلاب والحاخامات وضيوف المعهد الذين تجمعوا لتناول وجبة ("سيدر") ليلة الفصح.

ويعد عيد الفصح أحد الأعياد الرئيسية اليهودية، ويحتفل هذا العام في الفترة ما بين 19 و26 أبريل، إحياء لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج، أحد أسفار العهد القديم (التناخ).