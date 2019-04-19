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الجمعة، 19 أبريل 2019 12:01 ص
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متحدث روسي ينفي بحث لقاء محتمل بين بوتين وترامب خلال محادثات بالكرملين

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 ص
متحدث روسي ينفي بحث لقاء محتمل بين بوتين وترامب خلال محادثات بالكرملين ترامب
موسكو (أ ش أ)
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 نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف بحث لقاء محتمل بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات التي عقدت  أمس في موسكو مع فيونا هيل المساعد الخاص للرئيس الأمريكي.

وأضاف بيسكوف - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن المحادثات التي عقدت في الكرملين بين المسئولة الأمريكية ويورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي تناولت بحث قضايا العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، غير أنها لم تتطرق إلى بحث عقد لقاء محتمل بين بوتين وترامب".

 

وكانت فيونا هيل - التى تشغل أيضا منصب كبير مديري شئون أوروبا وروسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي - قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى موسكو.  

 


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