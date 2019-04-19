video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث ترامب: يجب على فلسطين وإسرائيل الاستعداد للتفاوض بشأن خطة السلام

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:52 م
مبعوث ترامب: يجب على فلسطين وإسرائيل الاستعداد للتفاوض بشأن خطة السلام مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلاط
أ ش أ
إضافة تعليق

قال مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن فلسطين وإسرائيل يجب أن يكونا على استعداد للتفاوض بشأن خطة السلام التى تخطط واشنطن لاقتراحها.

وقال غرينبلات، لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة: "سنقترح خطة سلام ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها"، مشيرًا إلى أن الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى سيكونان راضيين عن بعض أجزاء الخطة وغير راضيين عن الأجزاء الأخرى.


وأشار المسؤول الأمريكى إلى أنه يتعين على الجانبين النظر فى الأمر برمته والبت فيه "فنحن نطلب منهم إلقاء نظرة ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها"، موضحا أن الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتفاق ممكنا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح "قريبا"

واشنطن: خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط ستتخلى عن معاييرها القديمة

الرئاسة الفلسطينية : أي خطة سلام تتجاوز الحقوق الثابتة لشعبنا لن تمر

السفير الأمريكى فى إسرائيل: خطة السلام فى الشرق الأوسط لن تعلن قبل بضعة أشهر

الولايات المتحدة

فلسطين

خطة السلام

جيسون جرينبلاط




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة