مبعوث ترامب: يجب على فلسطين وإسرائيل الاستعداد للتفاوض بشأن خطة السلام

أ ش أ

قال مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن فلسطين وإسرائيل يجب أن يكونا على استعداد للتفاوض بشأن خطة السلام التى تخطط واشنطن لاقتراحها.

وقال غرينبلات، لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة: "سنقترح خطة سلام ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها"، مشيرًا إلى أن الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى سيكونان راضيين عن بعض أجزاء الخطة وغير راضيين عن الأجزاء الأخرى.



وأشار المسؤول الأمريكى إلى أنه يتعين على الجانبين النظر فى الأمر برمته والبت فيه "فنحن نطلب منهم إلقاء نظرة ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها"، موضحا أن الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتفاق ممكنا.